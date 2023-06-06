Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У Дніпро через підрив Каховської ГЕС потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила – ОПУ

«Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн»

В Офісі президента повідомили, що в рамках екстреного засідання РНБО його членів поінформували про те, що через підрив військами РФ Каховського водосховища у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.

«Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності» за підрив Каховської ГЕС.

Станом на 13:00, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, рятувальники, поліція та волонтери евакуювали з підтоплених районів Херсонщини близько 1000 людей.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив ГЕС зруйнована повністю. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.

Каховська ГЕС: наслідки підриву
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Каховська ГЕС: наслідки підриву

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» ЗСУ у підриві дамби звинуватили російські окупаційні війська.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG