У Дніпро через підрив Каховської ГЕС потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила – ОПУ

В Офісі президента повідомили, що в рамках екстреного засідання РНБО його членів поінформували про те, що через підрив військами РФ Каховського водосховища у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.

«Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності» за підрив Каховської ГЕС.

Станом на 13:00, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, рятувальники, поліція та волонтери евакуювали з підтоплених районів Херсонщини близько 1000 людей.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив ГЕС зруйнована повністю. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.