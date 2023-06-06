РНБО збирається на термінове засідання через підрив Каховської ГЕС – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив про проведення екстреного засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

«Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України», – написав він у твіттері.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. У Херсонській ОВА назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.