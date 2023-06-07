Підрив Каховської ГЕС: Євросоюз відправляє допомогу Україні

Євросоюз у відповідь на запит України надає допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, йдеться в заяві Єврокомісії 7 червня.

За інформацією відомства, перші внески вже зробили влади Литви, Німеччини та Австрії.

Як повідомляється, Німеччина запропонувала 5 тисяч фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води й 10 бурових насосів, «які вже на шляху в Україну». Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

«Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть», – йдеться у заяві.

Також зазначається, що гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами, щоб «швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

У Херсонській обласній військовий адміністрації вранці 7 червня повідомили про можливе збільшення рівня води ще на метр протягом наступних 20 годин. Водночас, за даними влади, інтенсивність підтоплення зменшується.