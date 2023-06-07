Мінагрополітики: затоплено єдиний в Україні державний завод осетрових риб

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції був затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією відомства, виникла «пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави».

У Мінагрополітики кажуть, що кожного року завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.

«Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну», – зазначають у відомстві.

Також, за даними пресслужби, осетровий завод «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика» був розташований у селі Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював із 1984 року.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

У Херсонській обласній військовий адміністрації вранці 7 червня повідомили про можливе збільшення рівня води ще на метр протягом наступних 20 годин. Водночас, за даними влади, інтенсивність підтоплення зменшується.