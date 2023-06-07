Руйнування Каховської ГЕС: МОЗ оприлюднило рекомендації для жителів підтоплених територій

У Міністерстві охорони здоров’я України попереджають про можливість погіршення якості води в криницях і відкритих водоймах на територіях, підтоплених унаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.



«На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом», – йдеться у повідомленні відомства, оприлюдненому в телеграмі.



На місцях вже працюють фахівці та відбирають проби води з водойм та криниць.



Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань у МОЗ рекомендують дотримутися таких правил:

пийте тільки бутильовану або привізну воду

воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел

кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду

відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації)

ретельно мийте руки з милом

не використовуйте одяг, який був забруднений під час підтоплення, без прання та дезінфекції.

Також МОЗ попереджає, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та деяких районах Запоріжжя через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби – вживати таку рибу категорично заборонено, оскільки є ризик захворювання на ботулізм.

У Херсонській обласній військовий адміністрації вранці 7 червня повідомили про можливе збільшення рівня води ще на метр протягом наступних 20 годин. Водночас, за даними влади, інтенсивність підтоплення зменшується.

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Як повідомив Радіо Свобода генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота, пік розливу води з Каховського водосховища через руйнування дамби Каховської ГЕС буде вранці 7 червня, на третій-четвертий день вода почне спадати.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.