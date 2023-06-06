Руйнування Каховської ГЕС: в «Укргідроенерго» повідомили, коли очікувати пік розливу і спад води

Пік розливу води з Каховського водосховища через руйнування дамби Каховської ГЕС буде вранці 7 червня, на третій-четвертий день вода почне спадати, повідомив Радіо Свобода генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Укргідроенерго» є оператором Каховської ГЕС, захопленої російськими військами майже на початку повномасштабного вторгнення.

«Пік ми будемо бачити завтра зранку. Завтра стабілізується, і на третій-четвертий день почне спадати. Ми думаємо, що протягом 10 днів вся вода вже відійде в Чорне море, і коли буде водосховище порожнє, звичайно, русло Дніпра до Чорного моря буде теж уже з малою кількістю води. Там взагалі практично води не буде, якщо ми перекриємо ДніпроГЕС», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас. Реалії.

За словами Сироти, якщо водозливна гребля порушена і підірвана в нижніх відмітках, то водосховище «буде спрацьоване до нульової відмітки».

«Якщо вона не зруйнована внизу, то десь до трьох метрів води може залишитись. Але за характером руйнувань і те, що ми спостерігаємо з 4-ої ночі і до цієї години, швидше за все, на 90%, що водозливна гребля зруйнована до нульової відмітки. Протягом чотирьох діб ми очікуємо, що водосховище буде спрацьовано до нульової відмітки. Звичайно ж, підніметься відмітка в Херсоні більше ніж 3 м і буде підтоплено понад 37 населених пунктів вздовж річки Дніпро до Херсону і до Чорного моря», – заявив директор «Укргідроенерго».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.