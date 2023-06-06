«Може бути багато смертей» – Білий дім про наслідки руйнування Каховської ГЕС

В адміністрації США припускають, що «може бути багато смертей» після руйнування дамби Каховської ГЕС. Водночас Сполучені Штати «не можуть остаточно сказати, що сталося на цей момент», заявив 6 червня речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Кірбі додав, що було завдано «значних» збитків і сказав, що причиною став «вибух». Однак він обережно підкреслив, що Вашингтон все ще вивчає інцидент, перш ніж встановити причетну сторону.

За його словами, Сполучені Штати «не дійшли остаточного висновку». «Ми все ще намагаємося збирати інформацію та спілкуватися з українцями», – сказав речник.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати напад на дамбу воєнним злочином, Кірбі сказав, що «цілком очевидно, що навмисне руйнування цивільної інфраструктури не допускається законами війни».

Українська влада, яка контролює вищий, правий берег Дніпра в Херсонській області, про жертви наразі не повідомляла. Про ситуацію на окупованих територіях інформації бракує.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.