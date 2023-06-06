Рада безпеки ООН проведе засідання через підрив Каховської ГЕС – посол

Рада безпеки ООН 6 червня збереться на зустріч на прохання України через підрив дамби Каховської ГЕС, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Рада безпеки ООН збереться сьогодні на прохання України, надіслане о 8:00 ОАЕ, які головують у Раді безпеки ООН, щоб обговорити підрив дамби Каховської ГЕС», – написав він у твіттері.

Посол уточнив, що трансляція засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії – підрив дамби Каховської ГЕС – країни Європейського союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду. За його словами, міжнародні інституції повинні відреагувати на ситуацію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.