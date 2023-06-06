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Політика

«Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму». Реакції експертів на Заході

Частково затоплена внаслідок пошкодження греблі Каховської ГЕС територія біля Антонівського мосту, що на околиці Херсону, 6 червня 2023 року

Підрив Каховської дамби однозначно є міжнародним воєнним злочином, заявив американський науковець Пітер Глейк.

Глейк, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США, в серії твітів вказав на те, що підрив дамби є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, які чітко забороняють напад на інфраструктуру, що «містять небезпечні сили» і чітко визначає, що йдеться про «дамби» та «греблі».

Текст статті 56 Протоколу І, зокрема передбачає: «Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення».

Цей напад як спричинить звільнення небезпечних сил, так і втрати серед цивільного населення, каже Глейк. Він додає, що підтвердити, хто саме стоїть за підривом, наразі неможливо.

В Європі вказують: Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

«Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», – написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і зниження рівня води може становити загрозу.

«Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає», – сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зранку 6 червня.

Відсутність швидкої реакції керівництва ООН на події розкритикував колишній представник України в ООН Володимир Єльченко.

В коментарі Українській службі «Голосу Америки» Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням «глибокої кризи» в організації. «МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція?» – обурюється Єльченко.

Затоплення вплине на контрнаступ ЗСУ?

Затоплення вплине як на оборону Росії, так і на можливу здатність ЗСУ переправитись через річку, на лінії постачання та атаку на Херсон, твітує колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Затоплення, твітує експерт, також зупинить поставки води до кримського каналу і зірве постачання питної води для мільйонів людей, може вплинути на охолодження ЗАЕС і вже пошкодило Антоновський міст.

Війна увійшла в нову фазу, твітує професор Джорджтаунського університету Андерс Ослунд. Раніше, вказує експерт, Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України. «Тепер Путін відмовився від захоплення України, – твітує Ослунд. – Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України».

Експерт наголошує: без води в Кримському каналі Крим не можливо втримати. «Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму», – додає Ослунд.

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ «Південь» повідомило про руйнування Каховської ГЕС «внаслідок ймовірного підриву».

«Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів», – йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в «саботажі» на дамбі.

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