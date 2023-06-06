Військові передбачили можливість підриву військами РФ Каховської ГЕС, це не має зашкодити наступу ЗСУ – Наєв

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що військове командування враховувало можливість підриву російськими військами Каховської ГЕС, але це не має зашкодити українському наступу.

«Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях», – цитує Наєва командування Об’єднаних сил у фейсбуці.

Сергій Наєв також додав: «Щодо перешкоджання нашим наступальним діям – військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води».

Раніше сьогодні в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупинити контрнаступ ЗСУ.

«Через цю високу воду вони мають відсунутися якомога далі від лівого берега. Це означає, що трошки легше буде херсонцям на правому березі стосовно обстрілів», – зауважила також Гуменюк.

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) 6 червня заявили, що поки не беруться оцінювати контрнаступальні операції ЗСУ. Експерти кажуть, що успішний контрнаступ «може зайняти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж її результат стане повністю очевидним».

Сьогодні британська розвідка також заявила, що за останні 48 годин значно активізувалися бої на багатьох ділянках фронту, у тому числі «на тих, що протягом кількох місяців були відносно спокійними».

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною. Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Цими днями Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення.