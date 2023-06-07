У Херсоні рівень води піднявся приблизно на 5 метрів – ДСНС

У Херсоні рівень води піднявся приблизно на 5 метрів, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.



«Станом на ранок спостерігалося підвищення рівня води з моменту аварії приблизно на 5 метрів на посту Херсон. У Нікополі у нас зниження води до 2,2 метра», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, наразі інформації про загибель людей внаслідок підтоплення немає.

У Херсонській обласній військовий адміністрації раніше повідомили про можливе збільшення рівня води ще на метр протягом наступних 20 годин. Водночас, за даними влади, інтенсивність підтоплення зменшується.

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Як повідомив Радіо Свобода генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота, пік розливу води з Каховського водосховища через руйнування дамби Каховської ГЕС буде вранці 7 червня, на третій-четвертий день вода почне спадати.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.