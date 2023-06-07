Херсонська ОВА прогнозує збільшення рівня води ще на метр, вже затоплені понад 1800 будинків

У Херсонській обласній військовий адміністрації прогнозують збільшення рівня води ще на метр протягом наступних 20 годин.



«Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин», – сказав у відеозверненні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За його словами, цієї ночі почалося підтоплення Білозерської громади.



Як повідомив голова ОВА, станом на ранок 7 червня затоплені 1852 будинки на правобережній Херсонщині.



«Станом на 6:00 евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Корабел (Херсон) вивезли 1286 людей», – додав він.

За даними МВС, станом на 21:00 на Херсонщині евакуювали 1366 людей, підтоплені 23 населені пункти. Повідомлялося про підвищення рівня води на понад 3 метри.

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Як повідомив Радіо Свобода генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота, пік розливу води з Каховського водосховища через руйнування дамби Каховської ГЕС буде вранці 7 червня, на третій-четвертий день вода почне спадати.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.