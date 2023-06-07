Китай висловив «серйозне занепокоєння» через руйнування Каховської ГЕС

У середу Китай висловив «серйозне занепокоєння» з приводу руйнування Каховської ГЕС, передає агенція AFP.

«Ми висловлюємо серйозне занепокоєння через пошкодженням греблі Каховської ГЕС», – заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь.

За його словами, Пекін «глибоко стурбований гуманітарними, економічними та екологічними наслідками».

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування контрольованої військами РФ Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Росія звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.