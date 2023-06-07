Під час проведення евакуації у Херсоні від російського дрона постраждали двоє поліцейських – Нацполіція

Під час обстрілу правого берега Херсонської області, коли проводилася евакуація населення в Херсоні, від російського дрона постраждали двоє поліцейських, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Під час евакуаційних заходів у місті Херсон на працівників поліції, які рятували людей із затопленої зони, російські військові скинули боєприпас із дрону. Як наслідок, двоє правоохоронців отримали поранення, у них мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення», – повідомили в поліції.

Правоохоронці кажуть, що на правобережжі Херсонщини другу добу не припиняються евакуаційні заходи із затоплених районів.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 15:00 7 червня евакуйовано 1752 людей, з них 103 дитини. Врятовано 201 – з них 13 дітей.

За попередніми даними, у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та 2612 будинки.

За даними ЗМІ, на іншій частині території Херсонщини, захопленій військами РФ, окупаційна влада не пускає волонтерів у села, де жителі сидять на дахах затоплених будинків.

Призначений Москвою голова окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв заявив, що після прориву дамби Каховської ГЕС щонайменше семеро людей у Новій Каховці зникли безвісти.

Радіо Свобода не може перевірити дані на окупованих територіях з достовірних джерел.

Вночі 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію в лютому минулого року. Окупаційна влада РФ натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

На Херсонщині триває евакуація населення з підтоплених районів.