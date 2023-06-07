«Ідуть на Мелітополь»: Росія не зірвала наступ України?

«Вони ідуть на Мелітополь»: Росія четверту добу твердить про наступ українських військ на півдні – і це продовжується навіть після підриву дамби Каховської ГЕС.

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Українське командування не повідомляє про будь-які атаки на Запорізькому та Херсонському напрямах (каже лише, що російські війська там продовжують перебувати в обороні) – але заявляє про локальні просування під Бахмутом.

У районі Берхівки на північ від нього вже утворився помітний клин у позиціях російських сил, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже, що поступ у різних точках навколо Бахмута за добу становив від 200 до 1100 метрів.

Раніше ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляв, що армія Росії втекла з району Берхівського водосховища, оголивши Бахмут із півночі.

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Декількома днями раніше говорив наступі на іншій ділянці – під Сватово – командувач Сухопутними військами ЗСУ. Пропаганда Росії кричить про те, що Україна «розтягує фронт» – і намагається масованим атаками ботів переконати аудиторію, що підрив дамби Каховської ГЕС нібито здійснила Україна.

Головні питання випуску:

Як насправді потоп на півдні вплинув на потенціал українського наступу – зокрема на перспективу деокупації Криму?

Чому Кремль остаточно перекрив воду для півострова, який вважає своїм?

На яких ділянках фронту Росія зараз зазнає поразки і чому?