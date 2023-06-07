На Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли в наступ, просування від 200 до 1100 метрів – Маляр

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, минулої доби ЗСУ просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів.



«Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту», – написала вона у телеграмі.



Маляр додала, що «вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах, але зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіюючи десантно-штурмові загони.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, змушуючи армію РФ втрачати раніше зайняті позиції.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

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Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати».