Армія РФ втрачає позиції на Бахмутському напрямку – Сирський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, змушуючи армію РФ втрачати раніше зайняті позиції, повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом. Працює 3 ОШБр», – написав Сирський.

Напередодні у відеозверненні президент Володимир Зеленський також сказав, що українські військові просунулися вперед на Бахмутському напрямку. Крім 3-ї окремої штурмової бригади, він також відзначив зусилля 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Бахмутському напрямку армія РФ упродовж минулої доби вела наступальні дії у напрямку Кліщіївки – безуспішно.

Українські військові продовжують оборонну операцію, переходячи на деяких напрямках до наступальних дій, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 5 червня. Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відвернути увагу від подій біля Бахмута.