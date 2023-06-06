Зеленський подякував за «рух уперед» на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сказав, що українські військові просунулися вперед на Бахмутському напрямку.

«Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!» – сказав президент.

Українські військові продовжують оборонну операцію, переходячи на деяких напрямках до наступальних дій, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 5 червня.

Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відвернути увагу від подій біля Бахмута.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.