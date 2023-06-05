ПВК «Вагнер» виклала відео допиту захопленого нею російського офіцера

Пресслужба голови російського угруповання найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина опублікувала відео допиту російського військовослужбовця, який називає себе підполковником, командиром 72-ої мотострілецької бригади Романом Веневітіним. Імовірно, він був захоплений і роззброєний найманцями після конфлікту біля лінії фронту на сході України.

Раніше був опублікований рапорт, згідно з яким 17 травня бійці ПВК розпочали перестрілку з військовослужбовцями російської армії біля села Семигір’я неподалік Бахмута на Донеччині.

Як стверджується в документі, найманці виявили, що військові мінують шляхи відступу для ПВК «Вагнер». При спробі розмінування їх обстріляли з боку зайнятих військовими РФ позицій. За повідомленням, у ході цього бою був пошкоджений автомобіль «Урал».

Ймовірно, це перша відкрита сутичка між російськими військовими і «вагнерівцями», про яку повідомили публічно. У рапорті йдеться про те, що «вагнерівці» нібито затримали групу військовослужбовців, яку очолював підполковник, командир 72-ї мотострілецької бригади, який, як стверджується, перебував у нетверезому стані.

На відео допиту чоловік, який називає себе Веневітіним, зізнається у тому, що наказав роззброїти групу швидкого реагування ПВК «Вагнер», а також у тому, що обстріляв «Урал», в якому перебували «вагнерівці».

Правдивість відео не вдалося перевірити незалежно. Незрозуміло, чи говорив чоловік на відео вільно і без примусу.

Міністерство оборони Росії поки не коментувало ані відео, ані рапорт.

У ході російського вторгнення в Україну формування, що воюють з боку Росії, регулярно залишаються без спільного командування і вступають у конфлікти один з одним, зазначали раніше західні військові експерти. На тлі боїв за Бахмут Пригожин неодноразово публікував відеоролики із різкою критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу і голови російського Генштабу Валерія Герасимова.

Пригожин звинувачував їх у нестачі боєприпасів, здачі «російської землі» і обіцяв, що розбиратиметься з ними, поки «цих персонажів не наздожене відплата».

The Insider вдалося підтвердити особу людини на відео. Телеграм-канал «Сирена» також пише, що знайшов у базах даних російського військовослужбовця з ім’ям Роман Веневітін, який навчався у загальновійськовій академії збройних сил Росії. За даними каналу, йому 45 років, раніше він працював у охоронному агентстві у Нижньогородській області Росії.