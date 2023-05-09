Пригожин: снарядів «ПВК Вагнера» не дали, ЗСУ «рвуть фланги» біля Бахмута

Засновник угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин у час, коли в Москві відбувався парад до Дня перемоги, опублікував через свою пресслужбу відео, в якому заявив, що міністерство оборони Росії так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.

Пригожин стверджує, що Збройні сили України «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Пригожин також заявив, що «ПВК Вагнера» не піде з Бахмута ще кілька днів. «Пободаємося, а там розберемося», – сказав він.

Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.

Згодом він заявив, що «ПВК Вагнера» піде з Бахмута 10 травня.

Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання «тримати на особливому контролі» питання постачання озброєнь до зони «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну проти України).

7 травня Пригожин заявляв, що «ПВК Вагнера» отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій.