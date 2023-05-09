Путін назвав «причини катастрофи, яку переживає український народ»

Президент Росії Володимир Путін назвав три причини, які спонукали його в лютому 2022 року розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це він сказав 9 травня у виступі на військовому параді з нагоди Дня перемоги в Москві.
«Надмірні амбіції, пихатість і вседозволеність невідворотно перетворюються на трагедії. Саме в цьому причина катастрофи, яку переживає зараз український народ. Він став заручником державного перевороту і злочинного режиму його західних господарів, розмінною монетою в реалізації їхніх жорстоких, корисливих планів», – сказав російський лідер.
Путін незмінно апелює до «державного перевороту», яким називає зміну влади в Києві 2014 року, хоча відтоді в Україні відбулися дві президентські і дві парламентські виборчі кампанії, визнані легітимними більшістю країн світу.
Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде головні бойові дії на Донбасі, а також щоденно обстрілює цивільне населення.
Росія з весни 2021 року нарощувала війська біля українського кордону і на території Білорусі. Ударне угруповання сягнуло щонайменше 150 тисяч.
Розвідки США і Британії попереджали, що президент Росії Володимир Путін готує масштабне вторгнення, щоб змістити законно обрану владу України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 791 і поранення 14 815 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
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