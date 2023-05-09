Путін назвав «причини катастрофи, яку переживає український народ»

Президент Росії Володимир Путін назвав три причини, які спонукали його в лютому 2022 року розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це він сказав 9 травня у виступі на військовому параді з нагоди Дня перемоги в Москві.

«Надмірні амбіції, пихатість і вседозволеність невідворотно перетворюються на трагедії. Саме в цьому причина катастрофи, яку переживає зараз український народ. Він став заручником державного перевороту і злочинного режиму його західних господарів, розмінною монетою в реалізації їхніх жорстоких, корисливих планів», – сказав російський лідер.

Путін незмінно апелює до «державного перевороту», яким називає зміну влади в Києві 2014 року, хоча відтоді в Україні відбулися дві президентські і дві парламентські виборчі кампанії, визнані легітимними більшістю країн світу.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде головні бойові дії на Донбасі, а також щоденно обстрілює цивільне населення.

Росія з весни 2021 року нарощувала війська біля українського кордону і на території Білорусі. Ударне угруповання сягнуло щонайменше 150 тисяч.

Розвідки США і Британії попереджали, що президент Росії Володимир Путін готує масштабне вторгнення, щоб змістити законно обрану владу України.