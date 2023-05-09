ISW: Путін хоче використати парад 9 травня, щоб показати вплив на Центральну Азію

Президент Росії Володимир Путін намагається використати парад у Москві до Дня перемоги 9 травня, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Повідомляється, що президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в Москві 9 травня», – йдеться в повідомленні.

Аналітики згадали, що кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Путін також запросив президента Туркменистану Сердара Бердимухамедова, але він не підтвердив свою присутність.

В ISW нагадали, що жоден іноземний лідер не відвідав День перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили паради минулого року, зокрема посилаючись на ризики через коронавірусну пандемію.

«Пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання демонструвати пряму й публічну підтримку війни, незважаючи на зусилля Кремля із демонстрації впливу», – йдеться в повідомленні.

Олександр Лукашенко і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад.

У 2021 році парад у Москві 9 травня відвідав лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон. 2022 року – після російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ніхто з іноземних гостей не брав участі у параді. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив тоді, що це «не ювілейна дата».

9 травня у Москві на Красній площі планується виступ Путіна. Останніми тижнями заходи безпеки в столиці РФ суттєво посилили.