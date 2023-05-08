Лукашенко прилетів в Москву

Олександр Лукашенко прилетів з робочим візитом в Москву.



«Перший з робочим візитом до Москви», – повідомляють російські медіа з посиланням на телеграм-канал «Пул Первого», наближеним до пресслужби Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон на запрошення президента РФ Володимира Путіна вилетів до Москви з робочим візитом. Він візьме участь у параді 9 травня.

Також відомо, що на парад поїде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Киргизстану Садир Жапаров, який прибув до Росії ще 7 травня.

У 2021 році парад у Москві 9 травня відвідав лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон. 2022 року – після російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ніхто з іноземних гостей не брав участі у параді. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив тоді, що це «не ювілейна дата».

9 травня у Москві на Красній площі планується виступ Путіна. Останніми тижнями заходи безпеки в столиці РФ суттєво посилили.