Три лідери країн Центральної Азії та прем’єр Вірменії – стало відомо, хто приїде до Путіна 9 травня

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на запрошення президента РФ Володимира Путіна вилетів до Москви з робочим візитом. Він візьме участь у параді з нагоди Дня Перемоги, повідомила його пресслужба.

До цього стало відомо, що на парад поїде і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Його прессекретар Руслан Желдібай повідомив, що це робоча поїздка, Токаєв відвідає також Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубіне, де похований його дядько.

До Москви полетить і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він візьме участь у заходах, присвячених Дню Перемоги, йдеться в урядовому повідомленні.

Раніше повідомлялося, що парад у Москві відвідає лише президент Киргизстану Садир Жапаров. 7 травня він прилетів до Росії з офіційним візитом.

5 травня з’явилися повідомлення, що Путін запросив на святкування Дня Перемоги президента Туркменистану Сердара Бердимухамедова. Чи приїде він у Москву, невідомо.

У 2021 році парад у Москві 9 травня відвідав лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон. 2022 року – після російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ніхто з іноземних гостей не брав участі у параді. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив тоді, що це «не ювілейна дата».

2023 року 9 травня у Москві на Красній площі планується виступ Путіна. Останніми тижнями заходи безпеки в столиці РФ суттєво посилили.