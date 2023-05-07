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Президент Киргизстану полетів на переговори з Путіним і на парад у Москві

Жапаров, ймовірно, буде єдиним іноземним гостем на військовому параді у Москві

Президент Киргизстану Садир Жапаров 7 травня вилетів із офіційним візитом до Росії, повідомила його пресслужба. Згідно з повідомленням, під час візиту він проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та зустрічі з іншими російськими посадовцями.

9 травня Жапаров візьме участь у параді в Москві.

Раніше російські ЗМІ писали, що Жапаров, ймовірно, буде єдиним іноземним гостем на військовому параді у Москві. За повідомленнями, Путін також запросив президента Таджикистану Емомалі Рахмона на парад, але чи відвідає він захід, невідомо.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на військовому параді в Москві торік не було іноземних лідерів. Тоді речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нікого не запрошував на парад, бо це не ювілейна дата.

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