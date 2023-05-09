9 травня: парад в Москві, ракети по містах України. В Ліверпулі стартує Євробачення|Свобода.Ранок

Символізм російських обстрілів України 9 травня

На світанку 9-го травня російські сили запустили по українських містах ракети. Тривога тривала більше 2-х годин.

Лише у повітряному просторі Києва рано-вранці 9 травня сили ППО знищили близько півтора десятка російських повітряних цілей. Це була п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

Чи будуть сьогодні нові атаки?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Символізм російських обстрілів у «День Победы» полягає у тому, що внесок українського народу у перемогу над гітлерівським нацизмом визнаний світом. Це було закріплено тим, що Україна у 1945 році стала однією із країн-співзасновниць ООН.

А Росія навіть не пройшла формальну процедуру вступу в ООН після розпаду СРСР, а самовільно перебрала на себе усі повноваження, які мав Радянський Союз, як переможець у Другій світовій війні.

Як показало опитування, 94% українців вважають, що Путін є сучасним Гітлером.

Замість Дня перемоги – День Європи

Уперше в Україні 9 травня відзначають День Європи.

А у Москві ж готуються виходити на парад, щоправда із безпрецедентними заходами безпеки. Хоч і багатьох містах російських і окупованих нею його взагалі – скасували.

Чому в Росії досі існує культ «Дня Победы», і як він змінився через війну з Україною?

«Євробачення» починається вже сьогодні у Ліверпулі

Як до шоу підготувалися представники України – гурт «Творчі»? Яка роль українських виконавців у програмі конкурсу цього року? Чи переможе Україна другий раз поспіль за версією букмекерів? Усі деталі обговоримо з цікавим гостем.