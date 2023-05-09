Влада Києва повідомила, звідки і чим Росія вдарила по столиці 9 травня

У повітряному просторі Києва рано-вранці 9 травня сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько півтора десятка російських повітряних цілей, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він наголосив, що це була п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

«Із максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу «Побєдобєсія» – з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення», – цитує Попка пресслужба КМВА.

За його словами, сьогоднішня атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

«Напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, ймовірніше за все, типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно», – додав Попко.

Він наголосив, що влучань не було, і, за попередніми даними, обійшлося без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.

При цьому в КМВА додають, що інформація оновлюється і уточнюється.

Близько 4-ої ранку по всій Україні була оголошена повітряна тривога, що тривала близько двох годин.

У ніч на 8 травня влада Києва повідомляла про атаку безпілотників, щонайменше п’ятьох постраждалих і руйнування через падіння уламків збитих БПЛА.

За словами мера Віталія Кличка, в ніч на 8 травня була «наймасовіша атака дронами-камікадзе» по Києву. У Повітряних силах і Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська в ніч на 8 травня атакували Україну 35 іранськими дронами. За даними військових, вони знищили всі ці дрони.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. Цього дня до столиці України прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.