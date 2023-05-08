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Президентка Єврокомісії 9 травня приїде до Києва

Мета візиту – підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС (на архівному фото: Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибуде з візитом в Україну, повідомила пресслужба Єврокомісії.

«Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи», – йдеться в повідомленні у твітері.

Раніше сьогодні у своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже від завтра в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.

«Щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм», – сказав Зеленський.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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