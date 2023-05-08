Влада Києва показала наслідки влучання уламків дрона в багатоповерхівку

Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив фото наслідків влучання уламків запущених Росією безпілотників. Уламки пошкодили багатоповерхівку в Святошинському районі Києва.

«Уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі. На щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них – у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає», – написав Кличко у телеграмі, оприлюднивши фото.

Він додав, що міська влада надасть допомогу постраждалим і після висновків спеціальної комісії відновить пошкоджене житло.

За словами Кличка, минулої ночі була «наймасовіша атака дронами-камікадзе» по Києву. Мер заявив, що російські війська запустили майже 60 «Шахедів», 36 із яких летіли на столицю, і всі були збиті силами ППО.

При цьому раніше у Повітряних силах і Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська в ніч на 8 травня атакували Україну 35 іранськими дронами. За даними військових, вони знищили всі ці дрони.

Кличко не уточнив, звідки у нього дані про майже 60 «Шахедів».

У Повітряних силах уточнили, що безпілотники були запущені з північного напрямку – аеродрому Сеща в Брянській області Росії.