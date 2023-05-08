«Росіяни воювали з підприємством»: влада Одещини розповіла про наслідки нічного ракетного удару

Внаслідок нічного ракетного удару армії РФ по Одещині одна людина наразі вважається зниклою безвісти, йдеться в повідомленні Одеської районної військової адміністрації вранці 8 травня.

За словами місцевої влади, рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури на території Одеського району.

«Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці – нікого не госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області.

«Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством», – додали у відомстві.

Пожежники кажуть, що у ніч проти 8 травня їм вдалось ліквідувати пожежу на площі 10 тисяч кв.м.

За даними оперативного командування «Південь», російські війська в ніч на 8 травня завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одеській області. Ракети типу Х-22 вдарили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі, спалахнули пожежі.

Українська розвідка попереджала про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.