Окупанти тікають із Запоріжжя? Наслідки обстрілу Києва та Одеси. Ексклюзив із Жаданом|Cвобода.Ранок

Окупанти тікають із Запоріжжя?

– На окупованій частині Запоріжжя військові переодягаються в цивільне аби непомітно виїхати, стверджує мер Мелітополя Іван Федоров. А так звану «народну міліцію» і їхні родини – евакуюють, кажуть в українському Генштабі. Куди їдуть російські військові перед українським контрнаступом і чи означає це відступ росйської армії?

Росія застосовує фосфорні боєприпаси у Бахмуті, заборонені у світі для застосування

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин передумав і залишається в Бахмуті. Хоча на його місце і просився глава Чечні Рамзан Кадиров. В той же час, незважаючи на крики про брак снарядів, російські війська закидають на позиції ЗСУ в Бахмуті запалювальні та фосфорні боєприпаси То що насправді відбувається в Бахмуті та довкола?

Про все це, а також про наслідки обстрілу Києва та Одеси, і ексклюзив із Жаданом дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Контрнаступ чи наступ? Що означають слова Резнікова?

Очікування від контрнаступу ЗСУ у світі можуть бути переоціненими. Каже міністр оборони Олексій Резніков. І в той же час впевнений в його «успіху». А український президент Зеленський каже, що від кількості перемог армії залежить і кількість допомоги від партнерів. Чому контрнаступ може призвести до емоційного розчарування? Як далеко можуть просунутися українські військові?

Війна через засоби інформації та соціальні мережі: 2 мільярди на пропаганду

– Майже 2 мільярди доларів витратила Росія на роботу своїх державних медіа у попередньому році. Йдеться про медіа які працюють в середині країни та ті що працюють на іноземного споживача. Скільки грошей Росія витрачає на пропаганду? Та як в Україні протидіють російській дезінформації – говоримо з представником Центру протидії дезінформації при РНБО.

Сергій Жадан про війну і не тільки у програмі Cвобода.Ранок

– Ексклюзивне інтерв'ю із Сергієм Жаданом. Поет презентує нову книжку у Львові. Кошти підуть на ЗСУ. А про підтримку української армії, нову поезію, розлучення та нібито роман з Христиною Соловій з поетом та музикантом поговорила наша кореспондентка Галина Терещук.

Наслідки обстрілу Києва та Одеси. Ексклюзив із Жаданом|Cвобода.Ранок