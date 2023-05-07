У ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня

Армія РФ може вдатися до провокацій на 9 травня, через те що «ворог часто обирає для цього символічні дати», зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», – розповів Юсов.

За словами представника ГУР, армія РФ може спрямувати провокації й проти Білорусі – наприклад, «здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни».



«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», – підкреслив Юсов.

За повідомленням російської влади, у ніч проти 3 травня два безпілотники намагалися атакувати кремлівську резиденцію президента Росії Володимира Путіна. У повідомленні пресслужби Кремля казали, що атаку організувала Україна. Київ заявив, що не має до цього стосунку. В американському Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що РФ сама могла влаштувати цю «атаку».

У Москві нині посилили заходи безпеки – заборонили польоти БПЛА над Москвою.

Загалом у понад 20 містах РФ цього року скасували проведення парадів до Дня перемоги.