У російському Саратові замість параду на 9 травня влаштують концерти під вікнами ветеранів

У російському Саратові замість параду до 9 травня влаштують концерти під вікнами ветеранів, повідомив у Telegram губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

«Приємний сюрприз допоможе зберегти їхнє здоров’я та порадує цього особливого дня», – написав губернатор про музику під вікнами.

Салюту у регіоні теж не буде. Бусаргін заявив, що заощаджені кошти краще передати на підтримку російських військових, що воюють в Україні.

Друга світова війна закінчилася майже 80 років тому, реальних учасників бойових дій або вже немає в живих, або це дуже незначне число людей віком під 100 років.

Раніше парад на День перемоги «з міркувань безпеки» скасували в Курській, Бєлгородській, Орловській та Псковській областях, а також в анексованому Криму. Влада побоюється, що скупчення техніки та військовослужбовців може «спровокувати супротивника». Традиційної ходи «Безсмертного полку» не буде по всій Росії.

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли. Москва стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.