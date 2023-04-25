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У Москві Красну площу закриють на два тижні через підготовку до 9 травня

Відвідати площу не можна буде з 27 квітня по 10 травня

Красну площу в Москві закриють для відвідування на два тижні через День перемоги, повідомили у Федеральній службі охорони Росії.

Відвідати площу не можна буде з 27 квітня по 10 травня у зв’язку з «підготовкою і проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ої річниці Перемоги».

Щороку на Красній площі в Москві проводять парад за участю військової техніки. Очікується, що цього року площею пройдуть понад десять тисяч військових і проїдуть 125 одиниць техніки. Також на заході планує виступити президент Росії Володимир Путін.

Тим часом, паради на 9 травня скасували «з міркувань безпеки» у кількох регіонах Росії і в окупованому Криму. Ходів «Безсмертного полку» також не буде.

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