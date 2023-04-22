Розвідка Британії назвала «справжню причину» скасування акції «Безсмертного полку» в РФ

Росія намагається зберегти послідовність у головному нарративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: «вторгнення аналогічне радянському досвіду в Другій світовій війні», повідомляє розвідка Британії в твітері.

Як йдеться у зведенні, 18 квітня російські державні ЗМІ оголосили про скасування маршів пам’яті «Безсмертного полку» про «Велику вітчизняну війну» цього року нібито «з міркувань безпеки».

«Насправді влада, швидше за все, була стурбована тим, що учасники підкреслять масштаби нещодавніх втрат Росії», – йдеться у повідомленні.

Розвідка інформує, що сталося після того, як власник групи «Вагнер» Євген Пригожин публічно поставив під питання, чи «справді в Україні є нацисти», що йде врозріз із виправданням війни Росією.

Тим часом влада продовжує спроби об’єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-і роки. Зокрема, 12 квітня інформаційне агентство РИА Новости оприлюднило «унікальні» документи з архівів ФСБ, які нібито свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року.

«Насправді відповідальність за це несе НКВД, попередник ФСБ. Держдума Росії в 2010 році офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства», – зазначають у Міноборони Британії.

Акція «Безсмертний полк» виникла в Росії 2012 року як громадська ініціатива – пройти ходою з портретом свого реального родича, який загинув чи принаймні брав участь у Другій світовій війні. Кремль перебрав цю ідею для пропагандистської акції, яку проводять по всій Росії, а також прокремлівські активісти поза її межами – іноді під іншими назвами.

Через російське пропагандистське спрямування, а іноді й агресію акцію забороняють в інших країнах.

Після вторгнення Росії в Україну творці «Безсмертного полку», які виступили проти війни, попросили не пов’язувати їх із майбутніми ходами через зміну початкового змісту акції.