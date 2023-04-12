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У Криму та Севастополі скасували парад 9 травня та акцію «Безсмертний полк» – Аксьонов

Російська акція «Безсмертний полк», архівне фото

В окупованих Криму та Севастополі скасували демонстрації на 1 травня, ходу «Безсмертного полку» та парад 9 травня, повідомив призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов.

«Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки», – заявив Аксьонов.

Раніше також у російських Курську та Бєлгороді з міркувань безпеки відмовились від парадів 9 травня.

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Російська влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

Про плани скасувати чи змінити концепцію головного параду на Красній площі у Москві не повідомлялося. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що захід пройде за планом, але на ньому буде вжито підвищених заходів безпеки.

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