Росія: у Бєлгороді на території аеропорту впав і вибухнув безпілотник

У російському Бєлгороді на території аеропорту імені Шухова у понеділок упав і вибухнув невідомий безпілотний літальний апарат. Першими про це 11 квітня з посиланням на джерела повідомили телеграм-канали Baza і Shot. Пізніше інформацію про падіння безпілотника підтвердило і російське державне агентство новин «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби.

За попередніми даними, постраждалих немає. Незначних пошкоджень зазнала огорожа аеропорту, йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства.

За даними телеграм-каналів, безпілотник літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм атакував аеропорт. Вибухом пошкоджено огорожу та кабель сигналізації аеропорту.

Аеропорт Бєлгорода перестав приймати цивільні рейси з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Наприкінці лютого у Бєлгороді впали кілька безпілотних літальних апаратів. Повідомлялося про виявлення уламків не менше ніж трьох із них. Влада стверджувала, що постраждалих внаслідок інциденту не було. Пошкоджень зазнали кілька будинків та автомобілів.

Прикордонні з Україною російські регіони – Бєлгородська, Брянська та Курська області – регулярно зазнають обстрілів, внаслідок яких були руйнування та жертви. Регіональна влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.