У російському Курську слідом за Бєлгородом скасували парад Перемоги 9 травня

У російському місті Курськ з міркувань безпеки не проводитимуть парад до Дня Перемоги 9 травня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, про це оголосив губернатор регіону Роман Старовойт. Це пов’язують з рішенням оперативного штабу, який ухвалив посилити антитерористичні заходи.

Минулого тижня військовий парад на 9 травня скасували у Брянській області РФ. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков оголосив, що не хоче «провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода».

Влада регіонів не виключає, що може відбутися хода «Безсмертного полку», але в якому форматі вона проходитиме, поки не відомо.

Торік 9 травня парад у Бєлгороді також не проводили, але у Курську урочистості проходили.

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Російська влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

Про плани скасувати чи змінити концепцію головного параду на Красній площі у Москві не повідомлялося. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що захід пройде за планом, але на ньому буде вжито підвищених заходів безпеки.