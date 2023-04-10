Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У російському Курську слідом за Бєлгородом скасували парад Перемоги 9 травня

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли

У російському місті Курськ з міркувань безпеки не проводитимуть парад до Дня Перемоги 9 травня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, про це оголосив губернатор регіону Роман Старовойт. Це пов’язують з рішенням оперативного штабу, який ухвалив посилити антитерористичні заходи.

Минулого тижня військовий парад на 9 травня скасували у Брянській області РФ. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков оголосив, що не хоче «провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода».

Влада регіонів не виключає, що може відбутися хода «Безсмертного полку», але в якому форматі вона проходитиме, поки не відомо.

Торік 9 травня парад у Бєлгороді також не проводили, але у Курську урочистості проходили.

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Російська влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

Про плани скасувати чи змінити концепцію головного параду на Красній площі у Москві не повідомлялося. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що захід пройде за планом, але на ньому буде вжито підвищених заходів безпеки.

Знищену військову техніку РФ виставили на Хрещатику (відео)
Embed
Знищену військову техніку РФ виставили на Хрещатику (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG