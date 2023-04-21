Зеленський підписав зміни до закону «Про географічні назви»

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7253 «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». Про це йдеться на сторінці документа на сайті Верховної Ради.

Закон забороняє надавати географічним об’єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам’ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України (чи іншої країни), а також тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях.

Закон має забезпечити зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд українців, створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності та прискорити дерадянізацію.