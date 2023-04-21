Українська мова та Конституція. Зеленський підписав закон про іспити для набуття громадянства України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 21 квітня закон №7606 повернуто з підписом президента.

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21 березня Верховна Рада у цілому ухвалила цей документ. Він передбачає, що

умовами прийняття в громадянство України іноземців/людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою і обов’язкове складання іспитів із цих предметів.

Крім того, закон передбачає «особливі умови» набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. Закон зобов’язує їх протягом двох років з моменту отримання громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Ініціатором законопроєкту був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 28 липня минулого року. У першому читанні парламент ухвалив цей законопроєкт 18 жовтня.