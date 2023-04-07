Міська рада Полтави підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Пушкіну і двом радянським генералам

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про демонтаж пам’ятників радянським генералам Олексію Зигіну і Миколі Ватутіну, а також російському поету Олександру Пушкіну, повідомив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, експертна рада Міністерства культури й інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму «вже давно рекомендувала це зробити».

«У Полтаві процес очищення простору від російських і радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємося, що зрештою він зрушить з місця і піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам’ятниках, присвячених Петру І», – написав Ткаченко у телеграмі.

Рішення ухвалили на сесії міської ради 7 квітня. Як повідомило «Суспільне», його підтримали 26 депутатів із 28 присутніх.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні прискорився процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської та радянської історії та культури, памʼятники їм зносяться.

Зокрема, в Одесі знесено скульптури російської імператриці Катерини II та полководця Олександра Суворова, у Харкові демонтовано погруддя поета Олександра Пушкіна та пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, у Києві перейменовано десятки вулиць.

У березні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією. Документ викладений на сайті українського парламенту.