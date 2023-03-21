Рада заборонила надавати географічним обʼєктам повʼязані з Росією назви

Верховна рада України ухвалила закон, який забороняє надавати географічним обʼєктам назви, повʼязані з Росією. Документ викладений на сайті українського парламенту.

Географічним обʼєктам, у тому числі вулицям, містам, скверам і паркам, забороняється присвоювати назви, що звеличують, пропагують, увічнюють або символізують Росію, російські памʼятні, історичні, культурні місця, дати, події, а також російських діячів, які «вчиняли воєнну агресію проти України та інших держав» та переслідували дисидентів.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що він допоможе «створити нову ідентичність», «подолати імперські колоніальні міфи» та «стати українцям повноцінними господарями на своїй землі».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні прискорився процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської та радянської історії та культури, памʼятники їм зносяться.

Зокрема, в Одесі знесено скульптури російської імператриці Катерини II та полководця Олександра Суворова, у Харкові демонтовано погруддя поета Олександра Пушкіна та памʼятник радянському маршалу Георгію Жукову, у Києві перейменовано десятки вулиць.