Замість Гагаріна – Каденюк: у Києві перейменовані ще 16 вулиць

Київрада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко.
«Процес дерусифікації в Києві триває», – відзначив він.
Зокрема, нові назви отримали:
вулиця Льва Толстого – тепер стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;
площа Льва Толстого – площа Українських Героїв;
бульвар Перова – проспект Воскресенський;
проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута;
проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка;
вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер;
вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника.
Повний перелік оприлюднила Київська міська державна адміністрація.
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