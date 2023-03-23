Замість Гагаріна – Каденюк: у Києві перейменовані ще 16 вулиць

Київрада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко.

«Процес дерусифікації в Києві триває», – відзначив він.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Льва Толстого – тепер стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого – площа Українських Героїв;

бульвар Перова – проспект Воскресенський;

проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер;

вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника.

Повний перелік оприлюднила Київська міська державна адміністрація.