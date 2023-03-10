У «Дії» перейменування Південно-Західної залізниці на Центральну підтримали понад 400 тисяч людей

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку «Дія» респонденти висловилися за перейменування Південно-західної ділянки «Укрзалізниці» на Центральну.

«Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки «Укрзалізниці» назвали ще за географічною прив’язкою до Російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати. Ви вже обрали в «Дії» нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них – понад 417,2 тисяч за варіант «Центральна залізниця», – повідомив Федоров.

Він повідомив, що тепер будуть визначатися із назвою Південної залізниці. За 4 варіанти можна буде проголосувати до 17 березня.

Опитування щодо Південно-Західної залізниці стартувало 3 березня.