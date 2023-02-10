У Мінцифри повідомили про нову допомогу від США на посилення кібербезпеки України

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє Україні 60 млн доларів на посилення кібербезпеки, провідомила у п’ятницю пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, ці кошти допоможуть уряду України зміцнити захист критичної інфраструктури від кібератак та посилити поточні ініціативи з цифрової трансформації, зокрема «Дію».
«USAID познайомилось з роботою команди «Дії» із запуску послуг, їх розробки та реінжинірингу. Також оголосили про рішення надати додаткових 60 мільйонів доларів підтримки для зміцнення кібербезпеки країни», – йдеться в повідомленні.
Раніше профільний міністр Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода повідомляв, що мінцифри комунікує з низкою країн щодо впровадження у них застосунку на кшталт «Дії». Федоров заявляв, що USAID планує виділити 650 тис дол для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку «Дія» на інші країни.
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