Росія вдарила ракетами Х-22 по складу і рекреаційній зоні на Одещині – ОК «Південь»

Російські війська в ніч на 8 травня завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одеській області, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється», – повідомили в ОК «Південь» вночі.

Перед тим військові повідомили, що в Чорному морі серед 17 російських кораблів чергують і чотири надводні ракетоносії з 32 «Калібрами», і наголосили, що на тлі активності російської стратегічної авіації «загроза ракетного удару – надзвичайно висока».

У ніч на 8 травня в низці регінонів України оголошували повітряну тривогу. Пізніше влада Києва повідомила про атаку безпілотників, щонайменше чотирьох постраждалих і руйнування через падіння уламків збитих БПЛА.

Українська розвідка попереджала про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.