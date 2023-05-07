У Києві та низці регіонів у ніч на понеділок оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей України в ніч на 8 травня оголошено повітряну тривогу. Йдеться передусім про північні, центральні та південні регіони.

Влада просить громадян пройти в укриття.

ДОПОВНЕНО Через декілька хвилин після оголошення тривоги почалися відбої у південних регіонах. Перед тим у мережі, не з офіційних джерел, були повідомлення про звуки вибухів в Одесі.

Телеграм-канали пишуть, що тривога у Києві оголошена, ймовірно, через БПЛА на північних кордонах.

Раніше українська розвідка попередила про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.