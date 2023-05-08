Удар безпілотників по Києву: влада повідомила про постраждалих через падіння уламків

У Києві в ніч на 8 травня щонайменше чотири людини постраждали внаслідок російського удару безпілотниками, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, люди постраждали через падіння уламків збитих БПЛА.

«Троє постраждалих – на місці вибуху в Соломʼянському районі й один – в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці», – написав Кличко у телеграмі, пізніше додавши, що двох постраждалих в Святошинському районі шпиталізували.

Він уточнив, що уламки безпілотників впали на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що у Святошинському районі Києва, ймовірно, через падіння уламків загорівся автомобіль, а також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, на проїжджу частину.

«У Шевченківському районі столиці, ймовірно, сталося падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факелу. Працює переносний лафетний ствол, полум’я збито, працює ДСНС і газова служба. Інформація по постаждалих уточнюється. У Соломʼянському районі, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємністю 10 т., є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС», – цитує його пресслужба КМВА.

Повітряну тривогу в Києві, як і в низці інших регіонів, оголосили близько 23:30 7 травня, відбій – близько 03:00 8 травня. Телеграм-канали писали, що тривога у Києві оголошена, ймовірно, через БПЛА на північних кордонах.

Раніше українська розвідка попередила про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.