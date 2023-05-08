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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (відбій)

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Влада просить громадян пройти в укриття

У Києві та більшості областей України близько полудня 8 травня оголошено повітряну тривогу.

Влада просить громадян пройти в укриття.

Телеграм-канали пишуть, що причиною тривоги, ймовірно, є зліт у РФ МіГ-31К.

ДОПОВНЕНО Близько 12:45 почали надходити сповіщення про відбій тривоги в регіонах. Інформація про атаки військ РФ не надходила.

У ніч на 8 травня влада Києва повідомила про атаку безпілотників, щонайменше п’ятьох постраждалих і руйнування через падіння уламків збитих БПЛА. На Одещині російські війська вночі завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 вдарили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі, спалахнули пожежі. Повідомлялося про трьох поранених і одну зниклу безвісти людину.

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