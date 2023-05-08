Військові назвали число ракетоносіїв, які РФ тримає у Чорному морі

Станом на 11:30 8 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 російських кораблів, серед яких чотири – носії крилатих ракет «Калібр», повідомила пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ. Згідно з повідомленням, загальний залп – до 32 ракет.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомляло, що в Чорному морі є 17 російських кораблів, зокрема 4 надводних ракетоносії. Готових до застосування «Калібрів» було 32 одиниці.

На тлі активності російської стратегічної авіації загрозу ракетного удару називали надзвичайно високою. Зрештою, армія РФ уночі вдарила ракетами Х-22 по Одещині. За даними влади, троє людей постраждали, одна вважається зниклою безвісти.